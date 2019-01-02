Кирьос не сумел защитить титул в Брисбене, проиграв во втором круге Шарди

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под восьмым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представителю Франции Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Действующий чемпион 13 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету Жереми 17 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Брисбене Шарди поспорит с японцем Ясутакой Утиямой, который пробился в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Утияма победил британца Кайла Эдмунда, посеянного под третьим номером, со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Кирьос: не думаю, что смогу когда-нибудь выполнить больше эйсов в третьем сете