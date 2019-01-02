Бушар одержала волевую победу во втором круге турнира в Окленде

Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла в четвертьфинал турнира в Окленде (Новая Зеландия), в трёх партиях обыграв представительницу Нидерландов Бибиан Схофс, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Эжени трижды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 9 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Окленде Бушар поспорит либо с действующей чемпионкой немкой Юлией Гёргес, получившей второй номер посева, либо с ещё одной представительницей Германии Моной Бартель.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 6 января.