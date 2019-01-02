Донской проиграл Карловичу во втором круге турнира в Пуне

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Пуне (Индия). В матче второго круга он в двух партиях проиграл представителю Хорватии Иво Карловичу со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Евгений 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Карловича 17 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пуне Карлович поспорит либо с латвийцем Эрнестом Гулбисом, либо с Чхун Хёном из Южной Кореи, посеянным под вторым номером.

Соревнования в Пуне с призовым фондом $ 527 880 завершатся 5 января. В 2018 году победителем этого турнира стал представитель Франции Жиль Симон.

Донской отыграл четыре матчбола и одолел Андухара на старте турнира в Пуне