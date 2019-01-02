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Донской проиграл Карловичу во втором круге турнира в Пуне

Донской проиграл Карловичу во втором круге турнира в Пуне
Теннис / ATP

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Пуне (Индия). В матче второго круга он в двух партиях проиграл представителю Хорватии Иво Карловичу со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Евгений 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Карловича 17 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пуне Карлович поспорит либо с латвийцем Эрнестом Гулбисом, либо с Чхун Хёном из Южной Кореи, посеянным под вторым номером.

Соревнования в Пуне с призовым фондом $ 527 880 завершатся 5 января. В 2018 году победителем этого турнира стал представитель Франции Жиль Симон.

02 января 2019 года, среда. 12:40 МСК
Пуна. 2-й круг
Матч окончен
Евгений Донской
Евгений Донской
Россия
4:6
5:7
 
Иво Карлович
Иво Карлович
Хорватия
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