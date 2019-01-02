Никулеску одолела Кр. Плишкову во втором круге турнира в Шэньчжэне

Румынская теннисистка Моника Никулеску, пробившаяся в основную сетку турнира в Шэньчжэне (Китай) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

Никулеску 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне Никулеску поспорит с китайской теннисисткой Ван Яфань, которая победила Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 5 января. Действующей чемпионкой является румынка Симона Халеп.

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