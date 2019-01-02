Эрбер с шестого матчбола одолел Мартерера на турнире в Дохе

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар), в трёх партиях обыграв представителя Германии Максимильяна Мартерера, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут. Француз победил с шестого матчбола.

Пьер-Юг 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Максимильяна 14 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Дохе Эрбер поспорит либо с испанцем Фернандо Вердаско, посеянным под восьмым номером, либо с чехом Томашем Бердыхом (WC).

Турнир с призовым фондом $ 1 313 215 завершится 5 января.