Циципас — о матче с Федерером: мечтал об этом моменте

Греческий теннисист Стефанос Циципас после матча с Роджером Федерером на Кубке Хопмана признался, что мечтал об этом моменте. Матч завершился победой швейцарца со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Несмотря на победу Федерера, греческие теннисисты одержали общую победу в матче над Швейцарией (2-1). Тем не менее в финал Кубка Хопмана вышли швейцарцы в составе Федерера и Белинды Бенчич.

«Матч с Федерером — что-то невероятное! Я мечтал об этом моменте очень долгое время. Испытал невероятные чувства, лучшие в жизни, хоть и проиграл. Могу извлечь столько пользы из этого матча! Я получил очень хороший урок», — приводит слова Циципаса пресс-служба Кубка Хопмана.

В финале Кубка Хопмана Швейцария сыграет с Германией или Австралией. Кубок Хопмана считается неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар.