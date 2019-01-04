Мугуруса из-за травмы снялась с Кубка Хопмана за 10 дней до Australian Open

Экс первая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса отказалась выходить на парный смешанный матч на Кубке Хопмана против команды Франции из-за травмы, об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.



Стоит отметить, что это был последний матч сборной Испании на турнире. Невзирая на одержанную победу над французской сборной, Феррер и Мугуруса потеряли шансы на выход в финал командных соревнований.

В миксте Мугурусу заменила американская теннисистка Уитни Осуйве, которая в паре с Давидом Феррером уступила французской команде со счётом 2:4, 2:4.



Уже 14 января в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии.

Ранее четвертьфинальный матч соревнований в Шэньчжэне не сумела завершить россиянка Мария Шарапова.