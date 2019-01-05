Андрееску: важно продолжать играть так, как делала это всю неделю

18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала выход в финал турнира в Окленде (Новая Зеландия). Андрееску в полуфинале обыграла Се Шувэй (Китайский Тайбэй) со счётом 6:3, 6:3. В ходе турнира Андрееску выбила из соревнований датчанку Каролину Возняцки и американку Винус Уильямс. В финале соревнований Андрееску сыграет с немкой Юлией Гёргес.

«В Окленде играю в свой лучший теннис. Если честно, не знаю, что со мной происходит. Но важно оставаться собой и не терять связи с реальностью, продолжать делать то, что делала всю неделю», — цитирует Андрееску пресс-служба WTA.

Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс. В полуфинале турнира в Окленде Гёргес переиграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову.