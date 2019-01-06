Андрееску: пыталась не думать о победе, но эта мысль всё равно сидела в голове

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску после поражения в финальном матче турнира в Окленде (Новая Зеландия) с немкой Юлией Гёргес (6:2, 5:7, 1:6) уверена, что навсегда запомнит эту неделю. 18-летняя канадка впервые в своей карьере пробилась в финал турнира WTA-тура.

«Я доминировала в первом сете и даже во втором, но затем при счёте 5:4 соперница заиграла агрессивнее и активнее. Наверное, я начала немного отступать. Я пыталась не думать о концовке матча, но, наверное, эта мысль сидела у меня в голове. Я думала: боже, я всего в одном гейме от победы.

Конечно, я расстроена поражением, но не имею права жаловаться. Я прошла через квалификацию, я вообще не должна была играть в финале. Горжусь своим достижением.

В концовке мне не хватило сил. Мои удары были уже не такими мощными. Из-за усталости у меня начала болеть спина. Но теперь я постараюсь побыстрее восстановиться и квалифицироваться на Australian Open", — цитирует Андрееску Stuff.