Кербер: наверное, супер-тай-брейк поможет сохранить энергию

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала введение правила супер-тай-брейка на Открытом чемпионате Австралии.

«Мне нравятся матчи, которые требуют хорошей физической подготовки. Когда приезжаешь в Австралию, нужно быть действительно готовой. Нужно учитывать погодные условия, здесь очень жарко. Что касается введения супер-тай-брейка, то пока ничего не могу сказать, посмотрим.

Наверное, будет немного проще, ведь можно сохранить энергию. С другой стороны, традиционно было проводить стандартный сет. Посмотрим, как всё получится», — приводит слова Кербер Japan Today.

Australian Open будет проходить в Мельбурне с 10 по 26 января. Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в году.