Гёргес: пожалуй, такая победа даже ценнее, чем выигрыш 6:2, 6:2

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала победу на турнире в Окленде (Новая Зеландия). В финале она одолела канадку Бьянку Андрееску со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

«Ощущения от победы на турнире очень приятные. Я испытываю облегчение. Поначалу я не могла войти в игру. Я не чувствовала своей игры, но затем смогла поменять тактику. В очередной раз на этой неделе я смогла найти путь к победе. Пожалуй, такая победа даже ценнее, чем выигрыш 6:2, 6:2.

Начало года получилось замечательным для меня. Я хочу насладиться победой, а затем мы решим, как лучше всего подготовиться к предстоящим соревнованиям", — приводит слова Гёргес официальный сайт WTA-тура.

Юлия защитила титул, завоёванный в прошлом году.