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Севастова и Цибулкова проиграли в первом круге турнира в Сиднее

Севастова и Цибулкова проиграли в первом круге турнира в Сиднее
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла пробиться во второй круг турнира в Сиднее (Австралия), в трёх партиях уступив представительнице Швейцарии Тиме Бачински со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.

Анастасия трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Бачински поспорит с австралийкой Самантой Стосур, получившей «уайлд-кард» от организаторов. В первом круге чемпионка US Open 2011 года обыграла словачку Доминику Цибулкову со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.

07 января 2019 года, понедельник. 11:45 МСК
Сидней (ж). 1-й круг
Матч окончен
Тимя Бачински
Тимя Бачински
Швейцария
3
6:7
7
6:4
6:4
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
Латвия
07 января 2019 года, понедельник. 12:25 МСК
Сидней (ж). 1-й круг
Матч окончен
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулкова
Словакия
6:3
3:6
4:6
Саманта Стосур
Саманта Стосур
Австралия
Бертенс вышла во второй круг турнира в Сиднее
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