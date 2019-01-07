Севастова и Цибулкова проиграли в первом круге турнира в Сиднее

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла пробиться во второй круг турнира в Сиднее (Австралия), в трёх партиях уступив представительнице Швейцарии Тиме Бачински со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.

Анастасия трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Бачински поспорит с австралийкой Самантой Стосур, получившей «уайлд-кард» от организаторов. В первом круге чемпионка US Open 2011 года обыграла словачку Доминику Цибулкову со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.