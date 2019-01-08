Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, победив Джорджи

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут…

Бывшая первая ракетка мира ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету итальянки 3 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 823 тыс. Кербер поспорит с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия, 5) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

В прошлогоднем финале турнира в Сиднее Анжелика победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.