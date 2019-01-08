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Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, победив Джорджи

Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, победив Джорджи
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут…

Бывшая первая ракетка мира ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету итальянки 3 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 823 тыс. Кербер поспорит с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия, 5) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

В прошлогоднем финале турнира в Сиднее Анжелика победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.

08 января 2019 года, вторник. 11:10 МСК
Сидней (ж). 2-й круг
Матч окончен
Камила Джорджи
Камила Джорджи
Италия
3
6:7
7
2:6
 
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
Германия
Первой соперницей Кербер на турнире в Сиднее будет Джорджи
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