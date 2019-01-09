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Рублёв проиграл Нисиоке во втором круге турнира в Сиднее

Рублёв проиграл Нисиоке во втором круге турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв, пробившийся в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия) через квалификацию, не сумел выйти в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях проиграл представителю Японии Йосихито Нисиоке (Q) со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Уроженец Москвы трижды подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Нисиока поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, посеянным под третьим номером.

Сидней. Мужчины. Второй круг
Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, Q) — 6:2, 6:3.
Алекс де Минор (Австралия, 5) — Райлли Опелка (США, Q) — 6:4, 7:6 (7:5).

09 января 2019 года, среда. 04:10 МСК
Сидней (м). 2-й круг
Матч окончен
Йосихито Нисиока
Йосихито Нисиока
Япония
6:3
6:1
 
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
Россия
09 января 2019 года, среда. 05:15 МСК
Сидней (м). 2-й круг
Матч окончен
Диего Шварцман
Диего Шварцман
Аргентина
6:2
6:3
 
Гильермо Гарсия-Лопес
Гильермо Гарсия-Лопес
Испания
09 января 2019 года, среда. 05:05 МСК
Сидней (м). 2-й круг
Матч окончен
Алекс де Минор
Алекс де Минор
Австралия
6:4
7
7:6
5
 
Райлли Опелка
Райлли Опелка
США
Рублёв опустился на 84-ю позицию в рейтинге ATP
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