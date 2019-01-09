Рублёв проиграл Нисиоке во втором круге турнира в Сиднее

Российский теннисист Андрей Рублёв, пробившийся в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия) через квалификацию, не сумел выйти в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях проиграл представителю Японии Йосихито Нисиоке (Q) со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Уроженец Москвы трижды подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Нисиока поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, посеянным под третьим номером.

Сидней. Мужчины. Второй круг

Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, Q) — 6:2, 6:3.

Алекс де Минор (Австралия, 5) — Райлли Опелка (США, Q) — 6:4, 7:6 (7:5).