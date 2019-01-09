Первая ракетка мира Халеп проиграла Барти во втором круге турнира в Сиднее

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под первым номером, не смогла выйти в четвертьфинал, в двух партиях проиграв австралийке Эшли Барти со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Первая ракетка мира ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Барти поспорит либо с бельгийкой Элисе Мертенс (10), либо с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, LL).

Сидней. Женщины. Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия) — Катержина Синякова (Чехия, Q) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:2.

Второй круг

Тимя Бачински (Швейцария) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 5:7, 6:4, 6:3.