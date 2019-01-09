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Первая ракетка мира Халеп проиграла Барти во втором круге турнира в Сиднее

Первая ракетка мира Халеп проиграла Барти во втором круге турнира в Сиднее
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под первым номером, не смогла выйти в четвертьфинал, в двух партиях проиграв австралийке Эшли Барти со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Первая ракетка мира ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Барти поспорит либо с бельгийкой Элисе Мертенс (10), либо с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, LL).

Сидней. Женщины. Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия) — Катержина Синякова (Чехия, Q) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:2.

Второй круг
Тимя Бачински (Швейцария) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 5:7, 6:4, 6:3.

09 января 2019 года, среда. 06:45 МСК
Сидней (ж). 2-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
Симона Халеп
Румыния
4:6
4:6
 
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
09 января 2019 года, среда. 06:30 МСК
Сидней (ж). 1-й круг
Матч окончен
Катержина Синякова
Катержина Синякова
Чехия
4
6:7
7
6:2
2:6
Элисе Мертенс
Элисе Мертенс
Бельгия
09 января 2019 года, среда. 05:05 МСК
Сидней (ж). 2-й круг
Матч окончен
Саманта Стосур
Саманта Стосур
Австралия
7:5
4:6
3:6
Тимя Бачински
Тимя Бачински
Швейцария
Барти: лучшего испытания, чем матч с Халеп перед Australian Open, быть не может
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