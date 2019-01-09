Чилич победил Андерсона, Томич — Кирьоса на выставочных соревнованиях в Куйонге

В Куойнге (пригород Мельбурна) продолжается традиционный выставочный турнир. На старте второго игрового дня хорват Марин Чилич одолел южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:3, 4:6, [15:13].

Австралиец Бернард Томич победил соотечественника Ника Кирьоса со счётом 6:3, 6:4. Австралиец Алексей Попырин уступил соотечественнику Марку Полмансу — 6:4, 1:6, [12:14].

В рамках женских соревнований китаянка Пэн Шуай победила австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:4.

Завтра, 10 января, состоятся матчи: Денис Шаповалов (Канада) — Джек Сок (США), Марин Чилич (Хорватия) — Фернандо Вердаско (Испания), Дестани Айава (Австралия) — Сорана Кырстя (Румыния), Джон Пирс (Австралия)/Александар Вукич (Австралия) — Джон-Патрик Смит (Австралия)/Эндрю Уиттингтон (Австралия).