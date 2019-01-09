10 эйсов не спасли Жабер от поражения в матче с Кенин в Хобарте

Американская теннисистка Софья Кенин пробилась в четвертьфинал турнира в Хобарте (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Софья ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Онс 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Кенин поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, посеянной под седьмым номером.

Действующей победительницей турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Блинкова проиграла Бегу на турнире в Хобарте, ведя по ходу матча 6:4, 5:2