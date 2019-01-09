Корне разгромила Пармантье во втором круге турнира в Хобарте

Французская теннисистка Ализе Корне, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв соотечественницу Полин Пармантье со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Ализе 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 и 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, ни одной двойной ошибки и брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Корне поспорит с 346-й ракеткой мира, представительницей Бельгии Гретье Миннен, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.