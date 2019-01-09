346-я ракетка мира Миннен вышла в 1/4 финала в Хобарте, отыграв подачу на матч

Бельгийская теннисистка Гретье Миннен, пробившаяся в основную сетку турнира в Хобарте (Австралия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях одолев представительницу Польши Магду Линетт (Q) со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.
Гретье, занимающая 346-ю строчку в рейтинге WTA, 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 и 10 брейк-пойнтов. На счету Магды, являющейся 86-й ракеткой мира, 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка. В третьем сете бельгийка отыграла подачу на матч.
За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Миннен поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция, 6) — Полин Пармантье (Франция).
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