А. Медведев: Кузнецова не планирует заканчивать карьеру, поиграет ещё год-два

Генеральный директор турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в соревновании по состоянию здоровья. Медведев также опроверг слухи, согласно которым спортсменка может в ближайшее время завершить карьеру.

«Со Светланой Кузнецовой говорили сегодня. К сожалению, по состоянию здоровья она сыграть не сможет. Она сказала, что уровень её формы таков, что будет готова сыграть в турнире Pro Am. Там сыграют Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Барбара Шетт, Натали Деши. Что касается Кузнецовой, то заканчивать карьеру она ещё не собирается, год или два поиграет», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 28 января по 3 февраля в Санкт-Петербурге.