Фиш стал капитаном сборной США на Кубке Дэвиса

37-летний Марди Фиш стал новым капитаном сборной США по теннису на Кубке Дэвиса, сообщает пресс-служба Теннисной ассоциации США.

Фиш на этой позиции заменит Джима Курье, который покинул должность капитана сборной в сентябре 2018 года. Фиш — бывший профессиональный теннисист, входил в топ-10 рейтинга ATP. За карьеру он выиграл шесть одиночных турниров и восемь турниров в парном разряде. На Олимпийских играх в Афинах в 2004 году Фиш выиграл серебряную медаль.

Кроме того, Фиш пробивался в четвертьфинал трёх турниров «Большого шлема». Его наивысшим достижением было седьмое место в рейтинге ATP.

В новой должности Фиш дебютирует во время очередного розыгрыша Кубка Дэвиса. Финальная часть реформированных соревнований будет проходить в Мадриде с 18 по 24 ноября.