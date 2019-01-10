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Корне вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Корне вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Теннис / WTA

Французская теннисистка Ализе Корне, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Бельгии Гретье Миннен, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Ализе дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 и 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Корне поспорит с американкой Софьей Кенин.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

10 января 2019 года, четверг. 06:30 МСК
Хобарт. 1/4 финала
Гретье Миннен
Гретье Миннен
Бельгия
 
 
 
Ализе Корне
Ализе Корне
Франция
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