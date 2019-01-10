Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Барти победила Мертенс в четвертьфинале турнира в Сиднее

Барти победила Мертенс в четвертьфинале турнира в Сиднее
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Сиднее (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс (10) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Хозяйка кортов дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Барти поспорит с победительницей поединка Юлия Путинцева (Казахстан, Q) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7). Турнир завершится 12 января.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила Барти со счётом 6:4, 6:4.

10 января 2019 года, четверг. 07:40 МСК
Сидней (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
6:3
6:3
 
Элисе Мертенс
Элисе Мертенс
Бельгия
Первая ракетка мира Халеп проиграла Барти во втором круге турнира в Сиднее
Халеп пытается получить игровую практику
На второй неделе января пройдут последние турниры перед Australian Open – Сидней, Хобарт и Окленд, а также уже началась квалификация к АО.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент