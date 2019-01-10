Барти победила Мертенс в четвертьфинале турнира в Сиднее

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Сиднее (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс (10) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Хозяйка кортов дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Барти поспорит с победительницей поединка Юлия Путинцева (Казахстан, Q) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7). Турнир завершится 12 января.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила Барти со счётом 6:4, 6:4.

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