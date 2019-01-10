Эверт: Соболенко будет опасна на Australian Open, она никого не боится

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт считает, что соперницам на Открытом чемпионате Австралии по теннису стоит остерегаться белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

«Я думаю, что Соболенко может выигрывать турниры «Большого шлема». Почему? Есть две причины. Я вижу в ней голод к победам и смелость.

Я не знаю, это бесстрашие или что-то другое. Но она уверена в себе, очень смела. Это её особенность, я вижу это. Соболенко хочет побеждать, это желание видно в её глазах», — приводит слова Эверт Reuters.

Соперницей Соболенко в первом круге Australian Open станет кто-то из квалификации. Первый матч на турнире белорусская теннисистка проведёт 14 января. Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в 2019 году.