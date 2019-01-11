Кудерметова и Вихлянцева пробились в основную сетку Australian Open-2019

Российские теннисистки Вероника Кудерметова (7) и Наталья Вихлянцева (24) выиграли свои матчи третьего отборочного круга на Australian Open-2019 и пробились в основную сетку турнира.

Кудерметова в третьем раунде квалификации добыла непростую победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой — 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 18 минут. На счету россиянки 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 23.

Вихлянцева за место в основном раунде AO-2019 сражалась с представительницей Черногории Данкой Ковинич и победила в двух сетах — 7:5, 6:3. Встреча длилась 1 час и 38 минут. Россиянка подала навылет 4 раза, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

Матчи основной сетки начнутся 14 января.