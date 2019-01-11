Потапова и Ястремская проиграли в полуфинале турнира в Хобарте в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская не смогли пробиться в финал турнира в Хобарте (Австралия) в парном разряде. В полуфинале они в двух партиях проиграли бельгийке Кирстен Флипкенс и шведке Юханне Ларссон, получивших четвёртый номер посева, со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.



Потапова и Ястремская 5 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

В финале соревнований Флипкенс и Ларссон поспорят с представительницами Китайского Тайбэя Чань Хаочин и Чань Латишей, посеянными под первым номером.



Турнир в Хобарте завершится 12 января.

Потапова и Ястремская вышли в полуфинал турнира в Хобарте в парном разряде