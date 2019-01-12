Беккер: не считаю Шарапову фаворитом АО — ей ещё предстоит показать прежнюю силу

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер очертил круг фаворитов женских соревнований Открытого чемпионата Австралии. Он считает, что американка Серена Уильямс куда более опасна, чем лидеры посева — румынка Симона Халеп и немка Анжелика Кербер.

«Симона Халеп и Анжелика Кербер практически равны по силам. У Халеп не самая лучшая подача, да и удар справа тоже не идеален. Она долго не играла из-за травмы, поэтому мне кажется, что они на одном уровне. Я хотел бы увидеть их в финале, но есть и другие претендентки. Серена Уильямс снова в форме. Не стоит забывать и действующую чемпионку Каролину Возняцки.

Гарбинье Мугуруса хорошо играет. Я не упомянул Марию Шарапову, так как ей ещё предстоит показать свою прежнюю силу в турнире «Большого шлема». Поэтому она не фаворит для меня. При этом стоит отметить Каролину Плишкову и Юлию Гёргес», — приводит слова Беккера Eurosport.