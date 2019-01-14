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Бердых в трёх сетах обыграл Эдмунда и вышел во второй круг Australian Open

Бердых в трёх сетах обыграл Эдмунда и вышел во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Чешский теннисист Томаш Бердых в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее представителя Великобритании Кайла Эдмунда (13) — 6:3, 6:0, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минут. На счету Бердыха 13 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Эдмунд отметился 5 подачами навылет и 3 двойными ошибками.

Следующим соперником Бердыха станет представитель Нидерландов Робин Хасе.

В параллельном матче первого раунда соревнований американец Денис Кудла добыл волевую победу над хозяином местных кортов Марком Полмансом — 5:7, 1:6, 6:2, 6:3, 6:2.

Ещё одним участником второго раунда соревнований стал британец Даниэль Эванс, не испытавший проблем в матче против японца Тацумы Ито — 7:5, 6:1, 7:6 (10:8).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

14 января 2019 года, понедельник. 08:40 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Кайл Эдмунд
Великобритания
3:6
0:6
5:7
 
 
Томаш Бердых
Томаш Бердых
Чехия
14 января 2019 года, понедельник. 06:55 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Тацума Ито
Тацума Ито
Япония
5:7
1:6
8
6:7
10
 
 
Даниэль Эванс
Даниэль Эванс
Великобритания
14 января 2019 года, понедельник. 07:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Марк Полманс
Марк Полманс
Австралия
7:5
6:1
2:6
3:6
2:6
Денис Кудла
Денис Кудла
США
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