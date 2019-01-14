Бердых в трёх сетах обыграл Эдмунда и вышел во второй круг Australian Open

Чешский теннисист Томаш Бердых в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее представителя Великобритании Кайла Эдмунда (13) — 6:3, 6:0, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 44 минут. На счету Бердыха 13 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Эдмунд отметился 5 подачами навылет и 3 двойными ошибками.



Следующим соперником Бердыха станет представитель Нидерландов Робин Хасе.



В параллельном матче первого раунда соревнований американец Денис Кудла добыл волевую победу над хозяином местных кортов Марком Полмансом — 5:7, 1:6, 6:2, 6:3, 6:2.



Ещё одним участником второго раунда соревнований стал британец Даниэль Эванс, не испытавший проблем в матче против японца Тацумы Ито — 7:5, 6:1, 7:6 (10:8).



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

Шараповой доверили открыть Australian Open-2019. Матчи 1-го дня Чемпионы-2018 Федерер и Возняцки, россияне Шарапова, Павлюченкова, Хачанов, а также Надаль, Кербер, Чилич, Квитова откроют Australian Open.