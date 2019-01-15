Кар. Плишкова и Кис вышли во второй круг Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, вышла во второй круг соревнований, обыграв соотечественницу Каролину Мухову – 6:3, 6:2. В следующем раунде Плишкова встретится с победительницей противостояния Мэдисон Бренгл (США) – Мисаки Дои (Япония).

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. На счету Плишковой 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Её соперница отметилась одной подачей навылет, 3 двойными ошибками и 1 реализованным брейком из 4.

В параллельной встрече американка Мэдисон Кис обыграла австралийку Дестани Айаву (WC) – 6:3, 6:2. Во втором круге Кис встретится с победительницей противостояния Полин Пармантье (Франция) — Анастасия Потапова (Россия).

В прошлогоднем финале Australian Open датчанка Каролина Возянцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.