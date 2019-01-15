Касаткина взяла всего 3 гейма в матче с Бачински в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, не смогла выйти во второй круг. На старте соревнований она проиграла швейцарке Тиме Бачински со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность поединка составила 55 минут.

Дарья ни разу не подала навылет, активно выиграла 6 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 17 виннеров и 13 неточностей.

За выход в третий круг Бачински поспорит с победительницей матча Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — Варвара Лепченко (США, Q).

Australian Open. Женщины. Первый круг

Александра Крунич (Сербия) — Зарина Дияс (Казахстан) — 3:6, 7:5, 6:1.

Мэдисон Бренгл (США) — Мисаки Дои (Япония, Q) — 6:4, 6:0.