Касаткина взяла всего 3 гейма в матче с Бачински в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, не смогла выйти во второй круг. На старте соревнований она проиграла швейцарке Тиме Бачински со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность поединка составила 55 минут.
Дарья ни разу не подала навылет, активно выиграла 6 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 17 виннеров и 13 неточностей.
За выход в третий круг Бачински поспорит с победительницей матча Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — Варвара Лепченко (США, Q).
Australian Open. Женщины. Первый круг
Александра Крунич (Сербия) — Зарина Дияс (Казахстан) — 3:6, 7:5, 6:1.
Мэдисон Бренгл (США) — Мисаки Дои (Япония, Q) — 6:4, 6:0.
15 января 2019 года, вторник. 06:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
10
3:6
0:6
Тимя Бачински
145
15 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Зарина Дияс
95
6:3
5:7
1:6
Александра Крунич
61
15 января 2019 года, вторник. 06:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мэдисон Бренгл
88
6:4
6:0
Мисаки Дои
133
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.