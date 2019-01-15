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Гаврилова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии

Гаврилова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова не смогла пробиться во второй круг Australian Open, в двух партиях проиграв представительнице Словении Тамаре Зиданшек со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Гаврилова дважды подала навылет, активно выиграла 18 очков и совершила 38 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 30 виннеров и 23 неточности.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2019 года Зиданшек поспорит либо с японкой Наоми Осакой, посеянной под четвёртым номером, либо с Магдой Линетт из Польши.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

15 января 2019 года, вторник. 06:15 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Тамара Зиданшек
Тамара Зиданшек
78
Словения
7:5
6:3
 
Дарья Гаврилова
Дарья Гаврилова
41
Австралия
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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