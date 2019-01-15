Бушар: Серена сейчас просто входит в топ-20, но для меня она — номер один

Канадка Эжени Бушар поделилась впечатлениями от победы над китаянкой Пэн Шуай на старте Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 6:1.

«Я очень довольна. Думаю, я играла уверенно и стабильно с начала и до конца встречи. Я наслаждаюсь пребыванием на корте. В последние пару месяцев я смогла прибавить. На предыдущих турнирах действовала достаточно уверенно. Сейчас я получаю удовольствие от тренировок и игр. Это самое важное. Раньше у меня были моменты, когда теннис не приносил удовольствия. Сейчас же я всё делаю с радостью.

В 2018 году у меня были моменты спада, пришлось нелегко. Но я продолжала верить в себя и свою игру. Я относительно молода, так что у меня ещё есть время на игру в теннис. Я решила выкладываться по полной и посмотреть, к чему это приведёт. Я горжусь тем, что справилась в сложных ситуациях и смогла изменить ход прошлого сезона. Это позволило мне уверенно начать 2019 год», — цитирует Бушар официальный сайт турнира.

Во втором круге Эжени сыграет с американкой Сереной Уильямс.

«Серена — величайшая теннисистка всех времён. Так здорово, что я выйду на корт вместе с ней. У меня будет возможность сравнить себя с одной из лучших. Сейчас она просто входит в топ-20, но для меня она — номер один. Я восхищаюсь её спортивным долголетием, доминированием на протяжении столь долгого времени и тем, как она вернулась после травм, родов. Не хочу слишком сильно её нахваливать, потому что нам скоро играть. Однако я обожаю Серену», — сказала Бушар.

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