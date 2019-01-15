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23 эйса не помогли Пэру обыграть Тима на старте Australian Open

23 эйса не помогли Пэру обыграть Тима на старте Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Австрийский теннисист Доминик Тим в упорной борьбе сломил сопротивление француза Бенуа Пэра в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. 25-летний спортсмен победил в пяти сетах со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 45 минут. Тим выполнил 8 эйсов, 12 раз ошибся на подаче и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. Пэр 23 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 5 брейков. По личным встречам австриец удвоил преимущество — 2-0.

Следующим соперником Тима, посеянного под седьмым номером, станет представитель Австралии Алексей Попырин.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.

15 января 2019 года, вторник. 14:20 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
Бенуа Пэр
61
Франция
4:6
3:6
7:5
6:1
3:6
Доминик Тим
Доминик Тим
8
Австрия
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Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
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