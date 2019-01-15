23 эйса не помогли Пэру обыграть Тима на старте Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим в упорной борьбе сломил сопротивление француза Бенуа Пэра в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. 25-летний спортсмен победил в пяти сетах со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 45 минут. Тим выполнил 8 эйсов, 12 раз ошибся на подаче и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. Пэр 23 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 5 брейков. По личным встречам австриец удвоил преимущество — 2-0.

Следующим соперником Тима, посеянного под седьмым номером, станет представитель Австралии Алексей Попырин.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.