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Касаткина и Заневская снялись с женского парного турнира на Australian Open

Касаткина и Заневская снялись с женского парного турнира на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Бельгии Марина Заневская не выступят на Открытом чемпионате Австралии в женском парном разряде, информирует официальный сайт соревнований. В первом круге, который стартует завтра, 16 января, они должны были сыграть с австралийским дуэтом Элисон Бэй / Зои Хивз. Касаткину и Заневскую на турнире заменят Луксика Кумкхум (Таиланд) и Евгения Родина (Россия).

Напомним, ранее на Australian Open 21-летняя уроженка Тольятти за 55 минут проиграла в первом круге в одиночном разряде швейцарке Тиме Бачински со счётом 3:6, 0:6.

Действующими чемпионками Открытого чемпионата Австралии в парном разряде являются венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович. В прошлогоднем финале они обыграли россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину.

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Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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