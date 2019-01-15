Джокович: Цонга — ещё один великий игрок, чемпион. Знаю, чего ждать от него

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с французом Жо-Вильфридом Цонгой во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Цонга — ещё один великий игрок, чемпион. В прошлом он был очень успешным: зарекомендовал себя в топ-10, играл в финале турнира „Большого шлема“. У него мощная подача, форхенд. Я знаю, чего ожидать, ведь противостоял ему много раз. Готовлюсь к этому матчу обыкновенно, с оптимизмом, как и к любому другому. Сделаю всё возможное, чтобы победить», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.