Хачанов уверенно обыграл Нисиоку и вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка России Карен Хачанов (10) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии не испытал проблем с японским теннисистом Йосихито Нисиокой — 6:3, 6:3, 6:3.



Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. На счету Хачанова 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 16. Нисиока отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов.



Следующим соперником 10-й ракетки соревнований станет победитель пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) — Джон Миллман (Австралия).



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

3-й день Australian Open. Соболенко и Хачанов в 3-м круге. Ждём Шарапову. LIVE! В третий день в Мельбурне свои матчи проведут Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко, Павлюченкова и другие.