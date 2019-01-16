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Возняцки победила Ларссон и может сыграть с Шараповой на Australian Open

Возняцки победила Ларссон и может сыграть с Шараповой на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, в матче второго круга обыграла представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут.

Действующая чемпионка трижды подала навылет, активно выиграла 19 очков и совершила 12 невынужденных ошибок. На счету Юханны 1 эйс, 13 виннеров и 26 неточностей.

За выход в четвёртый круг Возняцки поспорит с победительницей поединка Мария Шарапова (Россия, 30) — Ребекка Петерсон (Швеция).

В прошлогоднем финале этих соревнований Каролина победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

16 января 2019 года, среда. 08:45 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Юханна Ларссон
Юханна Ларссон
77
Швеция
1:6
3:6
 
Каролина Возняцки
Каролина Возняцки
3
Дания
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