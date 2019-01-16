Джокович: на матч против Цонги буду настраиваться как на любую другую игру

Серб Новак Джокович поделился мнением о предстоящем матче второго круга Australian Open, в котором он встретится с французом Жо-Вильфридом Цонгой. 11 лет назад теннисисты встречались в финале турнира — победу одержал Новак.



«Забавно, что спустя 11 лет после нашего первого финала «Большого шлема» очень многое произошло и в моей карьере, и в карьере Цонга. В последнее время он, как и я, боролся с травмами. Приятно видеть, как хорошо Новак играет сейчас. Приятно видеть его возвращение.



Жо-Вильфрид — ещё один великий игрок, чемпион, парень, который был очень успешным в прошлом. Он является признанным игроком топ-10, который играл в финале «Большого шлема». Цонга очень силён во многих компонентах — подача и удар справа являются его большим оружием.



Честно говоря, я буду настраиваться на нашу встречу как и на любой другой матч. Как и обычно, я приложу максимум усилий для победы», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Цонга: в матче против Джоковича буду действовать свободнее, чем обычно