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Джокович: на матч против Цонги буду настраиваться как на любую другую игру

Джокович: на матч против Цонги буду настраиваться как на любую другую игру
Теннис / Australian Open 2019

Серб Новак Джокович поделился мнением о предстоящем матче второго круга Australian Open, в котором он встретится с французом Жо-Вильфридом Цонгой. 11 лет назад теннисисты встречались в финале турнира — победу одержал Новак.

«Забавно, что спустя 11 лет после нашего первого финала «Большого шлема» очень многое произошло и в моей карьере, и в карьере Цонга. В последнее время он, как и я, боролся с травмами. Приятно видеть, как хорошо Новак играет сейчас. Приятно видеть его возвращение.

Жо-Вильфрид — ещё один великий игрок, чемпион, парень, который был очень успешным в прошлом. Он является признанным игроком топ-10, который играл в финале «Большого шлема». Цонга очень силён во многих компонентах — подача и удар справа являются его большим оружием.

Честно говоря, я буду настраиваться на нашу встречу как и на любой другой матч. Как и обычно, я приложу максимум усилий для победы», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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