Шарапова в 2020-м планирует провести ряд выставочных матчей в России

В планах экс первой ракетки мира Марии Шараповой — три выставочных матча в разных городах России на протяжении 2020 года, об этом в своём «твиттере» сообщает спортивный журналист Владас Ласицкас.



Вероятными городами проведения матчей станут Санкт-Петербург (вероятная соперница — Светлана Кузнецова), Сочи (Елена Веснина) и Москва.



«Переговоры находятся на начальной стадии, однако Маша очень хочет устроить такой тур», — передаёт Ласицкас слова агента Шараповой Макса Айзенбада.



31-летняя Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». В данный момент россиянка выступает на Открытом чемпионате Австралии, где вышла во второй раунд, обыграв свою соперницу со счётом 6:0, 6:0.

Шарапова: я всё ещё ощущаю страсть к игре