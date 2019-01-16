Возняцки: это был отличный матч, я прекрасно подавала

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, прокомментировала победу в матче второго круга с представительницей Швеции Юханной Ларссон со счётом 6:1, 6:3.

«Думаю, это был отличный матч. Я хорошо начала поединок и первый сет провела здорово. Во второй партии соперница смогла прибавить. Я прекрасно подавала. Очень рада, что прошла дальше», — приводит слова Возняцки официальный сайт Australian Open.

За выход в четвёртый круг действующая чемпионка поспорит с победительницей поединка Мария Шарапова (Россия, 30) — Ребекка Петерсон (Швеция).

В прошлогоднем финале этих соревнований Каролина победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Возняцки победила Ларссон и может сыграть с Шараповой на Australian Open