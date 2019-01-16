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Баутиста-Агут одолел Миллмана и сыграет с Хачановым в 3-м раунде Australian Open

Баутиста-Агут одолел Миллмана и сыграет с Хачановым в 3-м раунде Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (22) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в четырёх партиях обыграл представителя Австралии Джона Миллмана — 6:3, 6:1, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4.

Продолжительность встречи составила 3 часа 51 минуту. На счету Баутисты-Агута 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 17. Миллман отметился 12 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов.

Следующим соперником испанца станет десятая ракетка турнира из России Карен Хачанов, который ранее оказался сильнее японца Йосихито Нисиоки.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

16 января 2019 года, среда. 10:25 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
24
Испания
6:3
6:1
3:6
6:7
6:4
Джон Миллман
Джон Миллман
37
Австралия
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