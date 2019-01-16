Баутиста-Агут одолел Миллмана и сыграет с Хачановым в 3-м раунде Australian Open

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (22) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в четырёх партиях обыграл представителя Австралии Джона Миллмана — 6:3, 6:1, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4.



Продолжительность встречи составила 3 часа 51 минуту. На счету Баутисты-Агута 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 17. Миллман отметился 12 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов.



Следующим соперником испанца станет десятая ракетка турнира из России Карен Хачанов, который ранее оказался сильнее японца Йосихито Нисиоки.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

10 причин следить за Australian Open Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.