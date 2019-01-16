Де Минор: не могу дождаться матча с Надалем!

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над швейцарцем Генри Лааксоненом в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Матч завершился со счётом 6-4, 6-2, 6-7 (9-7), 4-6, 6-3. В третьем круге турнира де Минор сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Победа, безусловно, была особенной. Поддержка болельщиков была великолепной. Ребята, вы помогли мне выйти в следующий раунд. Я психологически перезагрузился перед последним сетом и попытался биться за каждый мяч.

Матч с Надалем будет невероятным. Выйти на корт вместе с Надалем уже является чем-то особенным. Не могу дождаться этого», — приводит слова де Минора SBS.

Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в 2019 году.

Де Минор добыл победу над Лааксоненом и сыграет с Надалем на Australian Open