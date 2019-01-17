Пожилые фанатки едва не подрались из-за повязки Соболенко на Australian Open

Два пожилые болельщицы, посетившие матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко (Беларусь) — Кэйти Бултер (Великобритания), закончившийся победой Соболенко, едва не подрались на трибуне. Женщины устроили небольшую потасовку из-за повязки, которую Соболенко бросила на трибуну. Фанатки настолько увлеклись борьбой за почётный трофей, что от рукоприкладства их уберегло лишь вмешательство стюардов. В результате женщины были выведены с трибун. Как сообщает журналист Джедд Зетцер, повязка в итоге не досталась ни одной из них.

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За выход в четвёртый круг Соболенко поспорит с американкой Амандой Анисимовой. Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.