Нисикори: матч с Карловичем мог завершиться как угодно

Японец Кей Нисикори (8) прокомментировал свой выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В пяти партиях он оказался сильнее 39-летнего хорвата Иво Карловича 6:3, 7:6 (8:6), 5:7, 5:7, 7:6 (10:7).



«Это был действительно тяжёлый матч, который мог завершиться как угодно. Решающий тай-брейк также мог отойти к кому угодно. Не знаю, как мне удалось сохранить несколько брейк-пойнтов, но я счастлив итоговому результату. Такая победа очень многое значит.



В двух первых партиях я отлично играл на приёме — угадывал направление подачи Иво и здорово возвращал мячи. Тем не менее, в остальной части матча он здорово менял направление и доставил мне много проблем. Даже по прошествии нескольких партий он неплохой играл и оформлял эйс за эйсом. Даже на второй подаче Карловича мне было тяжело», — цитирует Нисикори официальный сайт ATP.



Следующим соперником японца станет представитель Португалии Жоау Соуза, ранее обыгравший немца Филиппа Кольшрайбера.

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