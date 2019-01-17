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С. Уильямс победила Бушар и сыграет с Ястремской в третьем круге Australian Open

С. Уильямс победила Бушар и сыграет с Ястремской в третьем круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышла в третий круг, обыграв канадку Эжени Бушар со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 10 минут.

Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 17 невынужденных ошибок. На счету Эжени 1 эйс, 10 виннеров и 18 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Бушар — С. Уильямс на Australian Open.

За выход в четвёртый круг соревнований Уильямс поспорит с украинкой Даяной Ястремской.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

17 января 2019 года, четверг. 13:00 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Эжени Бушар
Эжени Бушар
79
Канада
2:6
2:6
 
Серена Уильямс
Серена Уильямс
16
США
Серена vs Бушар. Чья форма лучше. Матчи 4-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Халеп, Джокович, Зверев, Свитолина, Бушар, а также россияне Медведев, Донской, Потапова, Гаспарян сыграют в четверг на АО.
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