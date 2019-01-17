С. Уильямс победила Бушар и сыграет с Ястремской в третьем круге Australian Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышла в третий круг, обыграв канадку Эжени Бушар со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 10 минут.

Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 17 невынужденных ошибок. На счету Эжени 1 эйс, 10 виннеров и 18 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Бушар — С. Уильямс на Australian Open.



За выход в четвёртый круг соревнований Уильямс поспорит с украинкой Даяной Ястремской.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.