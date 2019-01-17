Де Минор: у меня уже есть опыт игры с Рафой. Надеюсь, теперь буду расслабленнее

Австралийский теннисист Алекс де Минор поделился ожиданиями от матча с испанцем Рафаэлем Надалем, который состоится в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Сейчас я нахожусь в непривычной для себя позиции. Всё произошло неожиданно (де Минор впервые в карьере поднялся в топ-30 рейтинга ATP. — Прим. «Чемпионата»). Год сложился просто невероятным образом. Я наслаждался каждой секундой.

Я стараюсь сосредоточиться на себе, на своей подготовке, на матчах, стремлюсь получать удовольствие от игры. В этом плане ничего не изменилось.

В последнее время я отлично играл. Все эти победы помогли мне в плане уверенности в собственных силах. Хочется продолжать в том же духе. Но матч с Рафой будет особенным. Я уже встречался с ним на корте, у меня есть опыт игры с Надалем. Не будет ничего нового. Надеюсь, что в этот раз я выйду на корт более расслабленным», — цитирует де Минора пресс-служба Australian Open.