Сегодня, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч третьего круга, в котором сыграют россиянка Мария Шарапова, посеянная под 30-м номером, и действующая чемпионка, представительница Дании Каролина Возняцки (3). Начало поединка запланировано на 7:30 мск.

По личным встречам впереди пятикратная победительница турниров «Большого шлема» — 6-4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Возняцки на Australian Open.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо с австралийкой Эшли Барти (15), либо с Марией Саккари из Греции.



В прошлогоднем финале Australian Open Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

