Сегодня, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч третьего круга, в котором сыграют хозяин кортов Алекс де Минор, посеянный под 27-м номером, и испанец Рафаэль Надаль (2). Начало поединка запланировано на 11:00 мск.



Соперники встречались на Уимблдоне 2018 года. Победу в том матче одержал испанец со счётом 6:1, 6:2, 6:4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча де Минор — Надаль на Australian Open.



Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит с представителем Чехии Томашем Бердыхом.

Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января. Действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер.