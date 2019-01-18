Кудерметова и Сантамария проиграли Мертенс и Соболенко на Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова и американка Сабрина Сантамария не смогли пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором раунде они проиграли бельгийке Элисе Мертенс и представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:7 (3:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.



Вероника и Сабрина ни разу не подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.



За выход в четвертьфинал Мертенс и Соболенко поспорят с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой, посеянными под первым номером.

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.

Соболенко в двух сетах проиграла Анисимовой в третьем круге Australian Open