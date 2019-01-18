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Кудерметова и Сантамария проиграли Мертенс и Соболенко на Australian Open

Кудерметова и Сантамария проиграли Мертенс и Соболенко на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Россиянка Вероника Кудерметова и американка Сабрина Сантамария не смогли пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором раунде они проиграли бельгийке Элисе Мертенс и представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:7 (3:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Вероника и Сабрина ни разу не подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Мертенс и Соболенко поспорят с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой, посеянными под первым номером.

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.

18 января 2019 года, пятница. 11:15 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
Россия
Сабрина Сантамария
Сабрина Сантамария
США
3
6:7
7
2:6
 
Элисе Мертенс
Элисе Мертенс
Бельгия
Арина Соболенко
Арина Соболенко
Беларусь
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