Чакветадзе: Возняцки была под давлением, а Шараповой снова захотелось играть

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу россиянки Марии Шараповой над действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии Каролиной Возняцки.



«Мне очень понравилась игра, она была сложной. Было видно, что Возняцки находится под давлением, ведь она хотела как минимум попасть в финал. Никто не хочет видеть Шарапову в своей части сетки. Сегодня ей удалось победить за счёт того же, что и всегда: хорошие удары, мощная подача. Мне понравилось, что Шарапова не допускала много ошибок, и это сыграло важную роль. Она действовала стабильно и боролась.



В следующей игре стоит ждать победы. Соперник на хорошем ходу, но у Маши есть скорость, передвижение и желание. Если она обыграет неудобных соперниц, она обретёт уверенность. Тогда её, возможно, будет не остановить», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Следующей соперницей Шараповой станет теннисистка из Австралии Эшли Барти.

Australian Open. Шарапова выдержала марафон и отправила Возняцки в нокаут. LIVE! В Мельбурне Шарапова переборола Возняцки. Соболенко проиграла Анисимовой, Павлюченкова вышла в 4-й круг. Сейчас играют Хачанов и Надаль.

Шарапова — о победе над Возняцки: именно ради таких матчей я тренируюсь